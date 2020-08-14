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Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Park alanında bulunan ormanlıkta meydana gelen yangın korkuttu.İlçeye bağlı Kocahisar köyünün kuzey kesimlerinde bulunan Nemrut Dağı ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleriyle Kahta Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Park alanında bulunan ormanlıkta meydana gelen yangın korkuttu.
İlçeye bağlı Kocahisar köyünün kuzey kesimlerinde bulunan Nemrut Dağı ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleriyle Kahta Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalıklar nedeniyle yangın yerine ulaşımda itfaiye ekipleri müdahale güçlük çekti. İtfaiye ekiplerine jandarma, köy korucuları ve köylüler de destek verdi. Yangında şu ana kadar içinde Antep Fıstığı ağaçlarının da bulunduğu 100 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

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