Adıyaman'da ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Adıyaman'da hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte oluşan meteorolojik şartlar dikkate alınarak ormana giriş çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Bu kapsamda, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş-çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın orman işletme şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 69. Maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler' hakkında yönetmeliğin 32. Maddesi gereğince Adıyaman ilimizde oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacı doğmuştur. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır."

