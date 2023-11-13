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Adıyaman’da otomobil şarampole girdi: 6 yaralı

13.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman’da otomobil şarampole girdi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DVK 449 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada Yunus K. (36), Dilek K. (35), Cem K. (4), Yağmur K. (6), Yağız K. (2) ve Dilber K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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