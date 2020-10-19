YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.10.2020 23:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ferdi D.

Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ferdi D. (40) yönetimindeki 44 KS 703 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Aviş T. (72), Eda D. (28) ve Muhittin E. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Ülkü Ocakları Başkanları Didim’de toplandı
Ülkü Ocakları Başkanları Didim’de toplandı
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Hatay’a her muhtar adına fidan bağışı
Hatay’a her muhtar adına fidan bağışı

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:17
İkindi
15:22
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Güven Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.