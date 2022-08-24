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Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

24.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

H.G. idaresindeki 02 ABB 964 plakalı otomobil, Hanifi G'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Karaköprü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman yaralı

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

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