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Adıyaman'da otomobilin direksiyonuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

16.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin direksiyonuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aracın direksiyonundaki korna bölümüne zulalanmış 30,88 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.B.G. ile R.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

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