YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

05.10.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Caddesi'nde Ahmet Uçar idaresindeki 02 AAH 740 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
GÜNCELLEME - Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildiGÜNCELLEME - Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:20
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Sağtekin Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Bilen Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.