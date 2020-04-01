YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da pazarlarda insan yoğunluğu

Adıyaman’da pazarlarda insan yoğunluğu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ‘evde kal’ çağrılarına rağmen semt pazarlarında insan yoğunluğu yaşanıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, virüsün yayılmaması için sürekli ‘evde kal’ çağrıları yapılıyor.

Adıyaman’da pazarlarda insan yoğunluğu

Adıyaman’da ‘evde kal’ çağrılarına rağmen semt pazarlarında insan yoğunluğu yaşanıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, virüsün yayılmaması için sürekli ‘evde kal’ çağrıları yapılıyor. Semt pazarlarında tezgahlar arasında 3 metre kuralının yanı sıra zaman zaman zabıta ve polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından semt pazarları ile ilgili alınan tedbir kararlarına kısmen uyuluyor ancak pazar yerlerinde insan yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman’da her gün ayrı bir mahallede kurulan semt pazarında giyim ve oyuncak gibi ürünler satılmazken, sebze, meyve, gıda ürünleri satılıyor.
Yetkililerin, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarılarına rağmen pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Adıyaman’da pazarlarda insan yoğunluğu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Covid-19 testleri Adıyaman’da yapılabilecek

Covid-19 testleri Adıyaman’da yapılabilecek

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.