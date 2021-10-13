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Adıyaman'da petrol borusu çalan şüpheli suçüstü yakalandı

13.10.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da petrol borusu çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1 şüpheli, petrol boru hattından boru çalarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyünde TPAO petrol boru hattı istasyonunda hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.İ'yi istasyonda petrol borusu çaldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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