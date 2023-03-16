YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da ramazanda 60'tan fazla noktada iftar sofrası kurulacak

Adıyaman'da ramazanda 60'tan fazla noktada iftar sofrası kurulacak

16.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ramazanda 60'tan fazla noktada iftar sofrası kurulacak.

Türk Kızılay tarafından Adıyaman Üniversitesi ve kentin farklı noktalarında oluşturulan mutfaklarda depremzedeler ve sahada çalışanlar için yemek hazırlanıyor.

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere ikram ediliyor.

Yemekler, Tarım ve Orman Bakanlığının tahsis ettiği araçlarla il genelinde yaklaşık 1500 gönüllü tarafından afetzedelere ulaştırılıyor.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla kentte hazırlıklara da başlandı. Hazırlanan sıcak yemekler başta Türk Kızılay olmak üzere 75 sivil toplum örgütü ve yardım kuruluşunca oluşturulan noktalarda vatandaşlara ikram edilecek.

"ADIYAMAN'IN TAMAMINDA İFTAR SOFRALARI KURULACAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, Adıyaman'da depremin yaşandığı ilk günden bu yana büyük çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde kente günde üç öğünde toplam 600 bin kişilik yemek çıkarıldığını belirten Demircan, "Her öğün 200 bin kişiyi doyuran organizasyonlar yaptık. 75 sivil toplum örgütümüzle 95 noktada yemekleri üretip dağıttık ayrıca merkez mutfaklarımızda ürettiğimiz yemekleri de 100 noktada dağıtıyoruz. Bunu Türk Kızılay ile gerçekleştirdik. Bu anlamda hakkını teslim etmemiz lazım." dedi.

Yemeklerin hijyenik ortamda ve uzman aşçılar tarafından hazırlandığını anlatan Demircan, şunları kaydetti:

"1500 kişilik bir gönüllü ordusuyla bu iş bugüne geldi ve devam ediyor. Şimdiden ramazan ayı hazırlıklarına başladık. Ramazanda 35 noktada iftar hazırlığı düşünüyoruz ayrıca belediyelerle 25 noktada koordine şekilde iftar planlıyoruz. 60'tan fazla noktada iftar ortamı oluşturan bir planlama yapıyoruz. İnşallah Adıyaman'ın tamamında iftar sofraları kurulacak. Sahurlukları da paket halinde vatandaşlarımıza dağıtacağız."

Türk Kızılay Adıyaman Ekip Başkanı İsmail Hakkı Duru da 94 personel, 70 araç ve 100'e yakın gönüllüyle kente görev yaptıklarını belirtti.

Duru, "Üniversite içindeki yemekhanemizde 250 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. İki sosyal marketimizde gıda, hijyen ve giysi yardımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız istediği gibi buradan ihtiyaçlarını karşılayabilir. 168 çağrı merkezimize gelen talepleri karşılıyoruz. Üç çadır kentte psikososyal destek çalışmalarımız var." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da selde hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri defnedildiAdıyaman'da selde hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri defnedildi
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulunduNevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kızılay yemek

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:03
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Mart Perşembe

Eğitim Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Ergün Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Golbasi
Önder Eczanesi
Golbasi
Bulamlar Eczanesi
Besni
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.