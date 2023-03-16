Adıyaman'da ramazanda 60'tan fazla noktada iftar sofrası kurulacak

Türk Kızılay tarafından Adıyaman Üniversitesi ve kentin farklı noktalarında oluşturulan mutfaklarda depremzedeler ve sahada çalışanlar için yemek hazırlanıyor.

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler, depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere ikram ediliyor.

Yemekler, Tarım ve Orman Bakanlığının tahsis ettiği araçlarla il genelinde yaklaşık 1500 gönüllü tarafından afetzedelere ulaştırılıyor.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla kentte hazırlıklara da başlandı. Hazırlanan sıcak yemekler başta Türk Kızılay olmak üzere 75 sivil toplum örgütü ve yardım kuruluşunca oluşturulan noktalarda vatandaşlara ikram edilecek.

"ADIYAMAN'IN TAMAMINDA İFTAR SOFRALARI KURULACAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, Adıyaman'da depremin yaşandığı ilk günden bu yana büyük çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde kente günde üç öğünde toplam 600 bin kişilik yemek çıkarıldığını belirten Demircan, "Her öğün 200 bin kişiyi doyuran organizasyonlar yaptık. 75 sivil toplum örgütümüzle 95 noktada yemekleri üretip dağıttık ayrıca merkez mutfaklarımızda ürettiğimiz yemekleri de 100 noktada dağıtıyoruz. Bunu Türk Kızılay ile gerçekleştirdik. Bu anlamda hakkını teslim etmemiz lazım." dedi.

Yemeklerin hijyenik ortamda ve uzman aşçılar tarafından hazırlandığını anlatan Demircan, şunları kaydetti:

"1500 kişilik bir gönüllü ordusuyla bu iş bugüne geldi ve devam ediyor. Şimdiden ramazan ayı hazırlıklarına başladık. Ramazanda 35 noktada iftar hazırlığı düşünüyoruz ayrıca belediyelerle 25 noktada koordine şekilde iftar planlıyoruz. 60'tan fazla noktada iftar ortamı oluşturan bir planlama yapıyoruz. İnşallah Adıyaman'ın tamamında iftar sofraları kurulacak. Sahurlukları da paket halinde vatandaşlarımıza dağıtacağız."

Türk Kızılay Adıyaman Ekip Başkanı İsmail Hakkı Duru da 94 personel, 70 araç ve 100'e yakın gönüllüyle kente görev yaptıklarını belirtti.

Duru, "Üniversite içindeki yemekhanemizde 250 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. İki sosyal marketimizde gıda, hijyen ve giysi yardımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız istediği gibi buradan ihtiyaçlarını karşılayabilir. 168 çağrı merkezimize gelen talepleri karşılıyoruz. Üç çadır kentte psikososyal destek çalışmalarımız var." diye konuştu.

