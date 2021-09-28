YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

28.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler, burada yeni bir tarihi yapı buldu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.

Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirten Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını belirtti.

Daha ileride 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerini ifade eden Alkan, "Biraz zorlu bir süreç yaşadık ama sonunda ulaştık. Eski dönemleri incelediğimizde Melitene ile Kommagene krallıklarının başkenti Samsat ilçesinin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı kervanlar suyun lezzetinden dolayı bu çeşmenin etrafında konaklamaktaydı. Günümüzden 2 bin yıl öncesinde inşa edilen çeşmenin hala suyu akmaktadır ve günümüz mahalleliler tarafından kullanılmaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
PARTNERCem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandıAdıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:20
Yatsı
19:35
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.