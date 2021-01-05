YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da sağlık çalışanlarına moral desteği

Adıyaman’da sağlık çalışanlarına moral desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.01.2021 12:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.Psikiyatri uzmanı Dr.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.
Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Sağlam öncülüğünde TRSM çalışanları ve gönüllü öğretmenler birlikte 20 günlük bir çalışma süresi sonucunda tamamen el işçiliği ile yapılan 400 adet ahşap anahtarlık panoları dağıtıma hazır hale getirdi.
2021 yılının ilk haftasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline, hazırlanan hediyeler takdim edildi. Dağıtım esnasında duygusal anlar yaşandı. Bu süreçte zorlu günler geçiren korona virüs servisindeki personelin bir nebze de olsa moral bulmasına vesile oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Betül Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.