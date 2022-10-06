Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde sahte içki olduğu bilgisini aldı.

Ekipler adrese düzenlediği operasyonda 6 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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