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Adıyaman’da sayısı 10’a çıkartılacak sosyal marketler vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılayacak

23.02.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kurulan sosyal markette 3 günde 2 bin ailenin ihtiyacı karşılandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2 hafta içerisinde Adıyaman’daki sosyal market sayısının 10’a yükseleceğini söyledi.

Adıyaman’da kurulan sosyal marketlerde vatandaşların tüm ihtiyacı karşılanıyor. Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonu’nda açılan sosyal markette ısıtıcılardan kıyafetlere, gıdadan hijyen ürünlerine kadar binlerce ihtiyaç malzemesi yer alıyor. Sosyal markette kayıt altına alınan depremzedeler tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ücretsiz olarak marketten faydalanan vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre ürünlerden alabiliyor. Daha sonra sosyal marketlerde görevli gönüllüler tarafından vatandaşlar kayıt altına alınıyor. Adıyaman’da 2 hafta içerisinde sosyal marketlerin sayısının 10’a yükseltilmesi hedefleniyor.

“ADIYAMAN MERKEZDE 10 FARKLI NOKTADA HERKESE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ”

Sosyal marketlerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 3 günde 2 bin ailenin ihtiyacının karşılandığını belirterek, “Vatandaşlarımız çok büyük bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Tırlar dolusu yardım malzemesi geldi. Yaptığı hayır ve yardımlarla vatandaşlar bunu burada bize hissettirdi. Yüzlerce tır dolusu ihtiyaç malzemesi geldi. Biz bunları yapılarda saklıyoruz. Vatandaşımızın ne ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. Burada farklı 50 kategoride binlerce çeşit malı burada vatandaşların önüne koyuyoruz. İhtiyaç hissettiği şeyleri vatandaşlar ücretsiz olarak alıyor. Burada yardımı alanların depremzede olduğuna dikkat ediyoruz. Kayıt altına alınarak milletimizin bize gönderdiği malzemeleri buradaki depremzedelere teslim etmek, adaletli bir dağıtımı sağlayabilmek için bu mekanizmayı kurmuş olduk. Vatandaşlarımız çok mutlu. Bu noktada her gün 600 kişiye ulaşıyoruz. İlk gelen ailelere fiş veriyoruz, yığılma olmasın diye. 3 günde burada 2 bin aile, yani 10 bin kişiye ulaştık. Şehrin 10 ayrı noktasına açacağız. Bu hafta da şehrin 4 farklı noktasında sosyal market açarak sayıyı 5’e yükseltmiş olacağız. Gelecek hafta da 5 taneyi tamamlayacağız. Adıyaman merkezde 10 farklı noktada herkese ulaşmış olacağız” dedi.

“BURADAN İHTİYAÇLARIMIZI ALIYORUZ, ALLAH RAZI OLSUN”

Depremde 2 çocuğunu enkaz altında kaybeden Orhan Balıkçı isimli vatandaş, markette tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini kaydederek, “Allah’tan geldi, başka ne söyleyebiliriz? İyi ki kuldan gelmedi. Yiyecek ekmekleri yokmuş, yaşandı. Bir çocuğum 18, diğeri 22 yaşındaydı. Depremin 3’üncü günü birini, 4’üncü günü diğerini çıkartabildim. Buradan ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Allah devletimizden, herkesten razı olsun” diye konuştu.

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