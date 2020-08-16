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Adıyaman’da şehitler için mevlit okutuldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

16 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Merkeze bağlı Dağ Kuyucak Köyü kırsalında icra edilen operasyonda PKK tarafından EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan jandarma personellerinden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.Şehitler için Yenipınar Caminde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, il müftülüğü görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

16 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Merkeze bağlı Dağ Kuyucak Köyü kırsalında icra edilen operasyonda PKK tarafından EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan jandarma personellerinden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.
Şehitler için Yenipınar Caminde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.
Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, il müftülüğü görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın birliği ve bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güveni için canlarını feda eden Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan, Oğuzhan Tekerek ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan mevlid-i şerifin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna en kıymetli varlığı olan canını feda ederek şehadet mertebesine erişen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan, Oğuzhan Tekerek ve bu topraklar için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin manevi hatırasını her daim gönlümüzde yaşatacağız” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:26
Yatsı
20:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Eylül Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
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