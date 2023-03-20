Adıyaman'da selden etkilenen tarım arazilerindeki hasar tespit ediliyor

Tarımın yoğun yapıldığı kentte bir süre önce Tut ilçesinde sağanak sonrası su seviyesinin yükselmesiyle derelerin taşması tarlaları da etkiledi.

Yağışın aralıklarla devam ettiği ve dere kenarlarında bulunan tarlaların daha çok zarar gördüğü ilçede, Valilik koordinesinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, sel nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Yaraları daha hızlı sarabilmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız deprem, tarımsal zararlar ve bir kısım evlerimize sel girmesi sebebiyle oluşan eşya zararlarına dair tespitlerini yürütüyorlar. Bu tespitler içerisinde burada önemli olan ürünlerden incir, fıstık, dut ve buna benzer ekili alanlarda da arkadaşlarımız çalışmalarını yürüttü. Gerek müracaatla ve gerek arkadaşlarımızın tespitiyle ulaşabildiğimiz alan miktarı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 dekar arasında. Arkadaşlarımız, bu ilk tespitler neticesinde yine de gelen vatandaş müracaatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra evinin içine sel sularının girmesi nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlarımız var ve onların çalışmaları da bitirildi."

"ESKİDEN DE SEL OLUYORDU AMA BU ŞEKİLDE OLMUYORDU"

Depremlerde Adıyaman merkezde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Mehmet Asya ise köye döndüğünü ifade ederek, "Bahçelerimiz zarar gördü fakat bahçenin hasarı kalbin hasarını kesinlikle dengelemiyor. Onun için bahçeyi hiç düşündüğüm yok." dedi.

Sel nedeniyle tarım alanları ve meyve ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Bahçemde her türlü meyve ağacı bulunuyor ama genelde incir ve ceviz ağaçları var. Sel tamamen bitirmiş. Bu şiddette depremi biz de hayatımız boyunca görmedik. Haberlerde söylenene göre 250 yıl öncesine kadar kimse de görmemiş. Bu bir tufandı, geldi de geçmedi. Eskiden de sel oluyordu ama bu şekilde olmuyordu, arazilere zarar vermiyordu."

