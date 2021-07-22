Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu.

Hakan Koç (16) serinlemek için Atatürk Barajı'na girdi. Koç'un gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Koç'un, hayatını kaybettiği belirlendi.

Koç'un cesedi otopsi için Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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