YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu

22.07.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu.

Hakan Koç (16) serinlemek için Atatürk Barajı'na girdi. Koç'un gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Koç'un, hayatını kaybettiği belirlendi.

Koç'un cesedi otopsi için Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktıKaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlediHindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:52
Yatsı
21:25

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Halk Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.