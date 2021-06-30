YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

30.06.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.

Abdurrahman Solmaz (35), serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki çaya girdi.

Solmaz'ın aniden gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkarılan Solmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridiKanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulunduAdıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Arzu Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.