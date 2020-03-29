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Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.03.2020 12:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle TOKİ yolu üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle TOKİ yolu üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi S.D., isimli kişiye isabet etti. Merminin isabet etmesi sonucu yaralanan S.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya karışan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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