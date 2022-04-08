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Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı

08.04.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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