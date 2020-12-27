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Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.12.2020 19:53 | Son Güncelleme

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yoldüzü köyünde yaşayan Hanım (90) ve Hasan Karakılınç'tan (97) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çift, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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