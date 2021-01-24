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Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

24.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman’da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve yayalar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri eksiksiz olanların seyahatine izin verilirken kısıtlamaya uymadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılıyor.

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