Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dardoğan Köyü yakınlarında 4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ip ve halatlarla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan köpek doğaya salındı.



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