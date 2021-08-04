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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

04.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dardoğan Köyü yakınlarında 4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ip ve halatlarla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan köpek doğaya salındı.

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