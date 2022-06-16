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Adıyaman'da su kuyusunda mahsur kalan tilki kurtarıldı

16.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da su kuyusunda mahsur kalan tilki kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen tilki AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Palanlı köyü kırsalında su kuyusuna düşen ve burada mahsur kalan tilkiyi fark eden köylüler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla kurtardığı tilkiyi doğaya saldı.

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