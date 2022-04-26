Adıyaman'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hacı Kaya idaresindeki 02 T 0046 plakalı ticari taksi, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde Abdurrahman Bellibaş yönetimindeki 02 HS 176 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bellibaş kurtarılamadı.



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