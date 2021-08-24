YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

24.08.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 157 sikke ve 6 metal obje ele geçirildi

Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kentte bir adrese yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 157 sikke, 6 metal obje ve ruhsatsız tabanca ile 14 mermi ele geçirdi.

N.D. ile K.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralıAdıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Yavuz Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.