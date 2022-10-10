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Adıyaman'da taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

10.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içme suyu meselesi dolayısıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Taşdamlar ile Korucak köylerinde yaşayanlar arasında su meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Çelikhan içme suyu

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