Adıyaman'da taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içme suyu meselesi dolayısıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Taşdamlar ile Korucak köylerinde yaşayanlar arasında su meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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