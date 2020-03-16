YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da taziye evleri kapatıldı

Adıyaman’da taziye evleri kapatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Adışaman’daki tazi evlerinin korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı tutulması kararı alındı.Adıyaman Belediyesi kentin çeşitli bölgelerinde bulunan taziye evlerinin bir süreliğine kapatılması kararını aldı.

Adıyaman’da taziye evleri kapatıldı

Adışaman’daki tazi evlerinin korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı tutulması kararı alındı.
Adıyaman Belediyesi kentin çeşitli bölgelerinde bulunan taziye evlerinin bir süreliğine kapatılması kararını aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde yayılan korona virüs salgını nedeniyle kararın alındığı belirtilerek, ikinci bir emre kadar taziye evlerinin kapalı tutulacağı vurgulandı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise korona virüs tehdidi ortadan kalkana her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Sivas’ta Mart ayında kar sürprizi

Sivas’ta Mart ayında kar sürprizi

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:41
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Kerem Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Minibüs yan yattı

Minibüs yan yattı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Sanatçı Latif Doğan memleketi Adıyaman'a taziye evi yaptırdı

Sanatçı Latif Doğan memleketi Adıyaman'a taziye evi yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.