YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da, TEDES çalışmaya başladı

Adıyaman’da, TEDES çalışmaya başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) çalışmaya başladı.Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan TEDES’ in yeni yayınlanan usul ve esaslara göre sisteminde eklemeler yapılarak faaliyete geçirildiği duyuruldu.

Adıyaman’da, TEDES çalışmaya başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) çalışmaya başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan TEDES’ in yeni yayınlanan usul ve esaslara göre sisteminde eklemeler yapılarak faaliyete geçirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “İlçe genelinde çalışmaya başlayacak olan TEDES’in otomobiller için hız limiti 70, kamyon ve kamyonetler için 50 kilometre olarak belirlenmiştir. TEDES’in devreye girmesiyle birlikte Gölbaşı ilçesi 16 hareketli ve sabit kameralarla 24 saat takip edilecek. TEDES’e yönelik yol güzergahında gerekli ve yeterli bilgilendirme levhaları yerleştirilmiş olup, vatandaşların levhalara ve diğer trafik işaretlemelerine riayet etmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman’da, TEDES çalışmaya başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:45
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:13

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Huzur Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.