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Adıyaman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, faiz karşılığında para verdiği öğrenilen A.K., Ş.Y.A.

Adıyaman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, faiz karşılığında para verdiği öğrenilen A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. isimli 3 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde gözaltına alınan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekipleri şahısların adreslerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapu gibi dokümanlar ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

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