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Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

01.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, D.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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