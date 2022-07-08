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Adıyaman'da terör operasyonunda bir kişi tutuklandı

08.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda bir kişi tutuklandı

Adıyaman'da terör operasyonunda bir kişi tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda örgüte üye olduğu ve finansman sağladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan H.Ö. operasyonla yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Adıyaman terör örgütü

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