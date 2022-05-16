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Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen A.G'yi yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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