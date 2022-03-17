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Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

17.03.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.E. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda yakalanan K.A'nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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