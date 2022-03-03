YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

03.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda yakalanan D.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıEsenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
pkk Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:44
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Ergün Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Hacettepe Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Bunu yapıyorsanız hemoroid olabilirsiniz!

Bunu yapıyorsanız hemoroid olabilirsiniz!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.