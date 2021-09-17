YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

17.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundularTaksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundular
Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"
Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıAdıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
pkk Gözaltı Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
12:26
İkindi
15:55
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cumartesi

Yavuz Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.