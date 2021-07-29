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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

29.07.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada A.E. ile Y.B'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.E. ile Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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