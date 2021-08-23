Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Mehmet Şahin Y'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Şahin Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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