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Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

10.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Karaman yönetimindeki 02 T 4038 plakalı taksi, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 02 AVV 751 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Perihan (45), Fevzi (47), Mustafa (6) ve Asuman Memiş (14) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan Memiş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:34
Yatsı
21:00

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Yavuz Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Besni
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