Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Karaman yönetimindeki 02 T 4038 plakalı taksi, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 02 AVV 751 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Perihan (45), Fevzi (47), Mustafa (6) ve Asuman Memiş (14) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan Memiş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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