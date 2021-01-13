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Adıyaman’da turizm destinasyon toplantısı yapıldı

13.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Adeta açık hava müzesi konumunda bulunan Adıyaman’ın sahip olduğu turizm değerlerini kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla turizm destinasyon toplantısı yapıldı.Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Proje Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ve sektör temsilcileri katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından ‘İller ve destinasyonlar tanıtım’ konulu toplantıda, Adıyaman’ın sahip olduğu turistik mekanların tanıtımı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.Gerçekleşen toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen çalışmalar hakkında genel bilgiler vererek, “Bugün burada yaptığımız toplantının amacı, Türkiye’nin ve dolayısıyla Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanların tanıtımını kapsamlı bir şekilde yaparak, öncelikli turizm türleri ve hedef kitleye yönelik destinasyon eylem planını görüşüp, kente gelen turist sayısını ve turizm gelirini arttırıp, turizmi 12 aya yaymaktır” dedi.Adıyaman’ın kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, “Adıyaman, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Adeta açık hava müzesi konumunda bulunan Adıyaman’ın sahip olduğu turizm değerlerini kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla turizm destinasyon toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Proje Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ve sektör temsilcileri katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından ‘İller ve destinasyonlar tanıtım’ konulu toplantıda, Adıyaman’ın sahip olduğu turistik mekanların tanıtımı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.
Gerçekleşen toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen çalışmalar hakkında genel bilgiler vererek, “Bugün burada yaptığımız toplantının amacı, Türkiye’nin ve dolayısıyla Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanların tanıtımını kapsamlı bir şekilde yaparak, öncelikli turizm türleri ve hedef kitleye yönelik destinasyon eylem planını görüşüp, kente gelen turist sayısını ve turizm gelirini arttırıp, turizmi 12 aya yaymaktır” dedi.
Adıyaman’ın kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, “Adıyaman, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Sahip olduğu 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi gibidir. Ancak alt yapı ve tanıtım eksikliğinden ötürü turizm gelirlerinden yeterince pay alamamaktadır. İlimizin sahip olduğu bu önemli turizm merkezlerini değere dönüştürmek ve turizm gelirlerinden pay alabilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ilimizdeki tarihi ve turistik mekanların tanıtımının kapsamlı bir şekilde yapılmasının kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Toplantı, Adıyaman turizminin daha iyi noktalara ulaşması için neler yapılması konusunda katılımcıların karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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