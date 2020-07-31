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Adıyaman'da uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'da uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü

Adıyaman'da evlerinin terasında uyudukları sırada üstlerine soba bacası yıkılan çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde iki katlı evlerinin terasında uyuyan Semra ve Ferhat Uğurlu çiftinin üzerine rüzgardan dolayı baca yıkıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cansız bedenleri otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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