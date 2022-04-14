Adıyaman'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K. ile M.A. emniyete götürüldü.



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