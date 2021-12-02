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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

02.12.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 40 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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