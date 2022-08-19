Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.



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