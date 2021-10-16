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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

16.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde 13 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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