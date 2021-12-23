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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

23.12.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında R.B. idaresindeki 02 AAY 832 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.B. ve T.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" suçundan 12 bin 305 lira idari para ceza uygulanan R.B'nin sürücü belgesine el konuldu, otomobil trafikten men edildi.

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