Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında yarım gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 1,56 gram metamfetamin, 1,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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