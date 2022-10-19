YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında yarım gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 1,56 gram metamfetamin, 1,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildiAdıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesiTrabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adıyaman uyuşturucu

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:17
İkindi
15:22
Akşam
17:52
Yatsı
19:08

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Çarşamba

Ergün Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Golbasi
Güneş Eczanesi
Besni
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.