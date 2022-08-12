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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

12.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Akpınar Jandarma kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 37 gram esrar ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Adıyaman uyuşturucu operasyon

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