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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

09.05.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, polis kontrol merkezinde durdurulan otomobilde yaptığı aramada 136,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.D, S.İ. ve M.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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