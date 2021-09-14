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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

14.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar N.E, Y.K, M.G.K. ve S.U. adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda, 17 parça halinde 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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